Такие не берутся

Уже на 10-й минуте матча счет был открыт. Дебютный гол Лукаса Моуры в сезоне-2021/2022 в АПЛ стал настоящей "вишенкой на торте" во встрече с Норвичем.

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Бразилец эффектно обошел соперника, обыгрался в стеночку с Сон Хын Мином и мощным ударом из-за пределов штрафной прошил девятку ворот гостей. Голкипер Норвича не имел никаких шансов, чтобы дотянуться до мяча. Это взятие ворот начало погром "канареек".

Интересно. В этом сезоне Моура забил в футболке Тоттенхэма три гола в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя аситами.

Еще дважды мяч побывал в воротах Норвича после перерыва. Результативные удары в активе Дависона Санчеса и Сон Хын Мина, который добавил к ассисту еще и гол. В итоге – 3:0 убедительная победа "шпор".

Благодаря позитивному результату подопечные Антонио Конте замыкают пятерку лучших в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 25 очков.

Ближайший конкурент, которым является Вест Хэм Андрея Ярмоленко, опережает Тоттенхэм на два пункта.

Лидером английского чемпионата остается Манчестер Сити.

Видеообзор матча (гол Моуры с 0:26)