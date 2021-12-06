Пробив не гірше Довбика

Чорноморець першим відкрив рахунок у матчі. Голом після подачі з флангу відзначився Ісаєнко.

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Лише сім хвилин знадобилось дніпрянам, щоб зрівняти цифри на табло та розпочали усе спочатку. На 20-й хвилині чарівна ліва Пихальонка засмутила голкіпера "моряків". Футболіст Дніпра-1 пробив з-під опікуна з-за меж штрафного та поцілив прямо у кут володінь Кучерука. Більярдний удар вдався півзахиснику господарів.

Для Пихальонка цей гол став п'ятим у сезоні-2021/2022 зі Дніпро-1 у 15 матчах. Також на його рахунку ще чотири асисти.

Дніпро-1 напередодні цього матчу з Чорноморцем йде четвертим у таблиці УПЛ. Дніпровський клуб має у своєму активі 34 очки. "Моряки" з 11 пунктами перебувають у зоні вильоту – 13 місце серед 15 клубів.

Відео голу Пихальонка