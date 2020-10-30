Іспанський легіонер "Динамо" Фран Соль відзначився за "Тенеріфе" в іспанській Сегунді. Дебютний гол форварда не приніс перемогу команді.

У рамках 9-го туру другої за силою ліги Іспанії "Тенеріфе" вдома приймав "Луго". У стартовому складі господарів на поле вийшов динамівець Соль, який ще у першому таймі записав своє прізвище на табло, пише 24 канал.

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Дебютний гол

На 39-й хвилині форвард відзначився першим голом у футболці "Тенеріфе". Загалом Соль вже зіграв у Сегунді у п'яти поєдинках. Фран зіграв на випередження та зльоту потужно пробив у сітку воріт суперника, відкривши рахунок у зустрічі – 1:0.

Цей гол міг стати переможним для господарів, якби не результативний удар від Малеро на 90+5 хвилині матчу. У підсумку поєдинок завершився нічиєю 1:1.

Нападник протягом матчу не лише забив гол, а й відзначився жовтою карткою.

Додамо, що футболіст виступає за "Тенеріфе" на правах оренди.