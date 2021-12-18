Игрок Динамо Цыганков на Мальдивах сделал предложение своей девушке: фото счастливой пары
18 декабря 2021 , 21:33Читати новину українською
Источник:инстаграм Цыганкова
Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков сделал еще один большой шаг в своей жизни. "Динамовец" сделал предложение своей девушке Романе.
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Цыганков отправился со своей возлюбленной в отпуск на Мальдивы. Именно на этих прекрасных островах футболист Динамо сделал предложение Романе.
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Девушка Цыганкова сказала "да" футболисту и влюбленные опубликовали несколько совместных фотографий.
Все только начинается,
– написал Цыганков в своем инстаграме.
Виктор Цыганков и его девушка Романа / Фото из инстаграма Цыганкова
В сезоне-2021/2022 Цыганков провел за Динамо 25 матчей. В его активе 11 голов и 4 ассиста.