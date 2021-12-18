У Динамо мінус один холостяк
Циганков вирушив зі своєю коханою у відпустку на Мальдіви. Саме на цих прекрасних островах футболіст Динамо зробив пропозицію Романі.
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Дівчина Циганкова сказала "так" футболісту й закохані опублікували декілька спільних світлин.
Все тільки починається,
– написав Циганков у своєму інстаграмі.
Віктор Циганков та його дівчина Романа / Фото з інстаграму Циганкова
У сезоні-2021/2022 Циганков провів за Динамо 25 матчів. У його активі 11 голів та 4 асисти.