В Динамо минус один холостяк

Цыганков отправился со своей возлюбленной в отпуск на Мальдивы. Именно на этих прекрасных островах футболист Динамо сделал предложение Романе.

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Девушка Цыганкова сказала "да" футболисту и влюбленные опубликовали несколько совместных фотографий.

Все только начинается,

– написал Цыганков в своем инстаграме.



Виктор Цыганков и его девушка Романа / Фото из инстаграма Цыганкова

Вниманию. Об отношениях лидера Динамо с Романой стало известно в 2019 году, когда в инстаграме Цыганкова появились первые фото с девушкой. Долгое время Виктор скрывал имя любимой.

В сезоне-2021/2022 Цыганков провел за Динамо 25 матчей. В его активе 11 голов и 4 ассиста.