Игрок Боруссии Тюрам плюнул в лицо сопернику: срок дисквалификации
Нападающий Боруссии (М) Маркус Тюрам получил дисквалификацию за плевок в лицо соперника в матче против Хоффенхайма. Теперь игрок будет вынужден с трибун наблюдать за игрой команды в течение 6 поединков.
За 10 минут до окончания встречи Маркус Тюрам не сдержал своих эмоций и плюнул в лицо защитнику соперника Штефану Пошу. Арбитр встречи без колебаний показал красный свет форварду. После такого инцидента игрок клуба был серьезно наказан, сообщает Bild.
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Дисквалификация Тюрама
Немецкий футбольный союз вынес решение по этому моменту. Теперь футболист в шести матчах не сможет помочь команде на поле. Кроме этого Тюрам будет вынужден заплатить штраф в размере 40 тысяч евро.
По информации издания, клуб также наказал футболиста. Боруссия оставила Маркуса без 150 тысяч евро месячной зарплаты. Эти деньги немецкий клуб направит на благотворительность.
Именно из-за форварда его команда потерпела поражение. После удаления игроки Хоффенхайма пошли в атаку и таки вырвали победу у соперника.
Добавим, что после матча игрок признал свою вину и публично принес извинения в своих соцсетях. 23-летний нападающий заявил, что готов принять любое наказание.
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