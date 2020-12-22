Нападник Боруссії (М) Маркус Тюрам отримав термін дискваліфікації за плювок у обличчя суперника у матчі проти Хоффенхайма. Тепер гравець буде змушений з трибун спостерігати за грою команди протягом 6 поєдинків.

За 10 хвилин до закінчення зустрічі Маркус Тюрам не стримав своїх емоцій та плюнув в обличчя захиснику суперника Штефану Пошу. Арбітр зустрічі без вагань показав червоне світло форварду. Після такого інциденту гравець клубу був серйозно покараний, повідомляє Bild.

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Дискваліфікація Тюрама

Німецький футбольний союз виніс рішення щодо цього моменту. Тепер футболіст у шести матчах не зможе допомогти команді на полі. Окрім цього Тюрам буде змушений заплатити штраф у розмірі 40 тисяч євро.

За інформацією видання, клуб також покарав футболіста. Боруссія лишила Маркуса 150 тисяч євро місячної зарплати. Ці гроші німецький клуб надішле на благодійність.

Саме через форварда його команда зазнала поразки. Після вилучення гравці Хоффенхайма пішли у атаку і таки вирвали звитягу у суперника.

Додамо, що після матчу гравець визнав свою провину та публічно вибачився у своїх соцмережах. 23-річний нападник заявив, що готовий прийняти будь-які покарання.