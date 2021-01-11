Игрок дубля испанской Барселоны Алекс Кольядо отличился "сухим листом" – он забил гол прямым ударом с углового.

Это произошло в матче Барселоны B против Бадалона в Сегунде B. В конце встречи "сине-гранатовые" были впереди 3:0, а соперники играли вдевятером. Поэтому для юных игроков Барселоны была возможность показать свои умения.

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Алекс Кольядо на 90-й минуте пошел подавать угловой. И забил гол. Он простреливал с правого фланга. Соперник мог выбить мяч, но отскочил от него, чтобы не было рикошета. Но и голкипер не ожидал, что мяч полетит в ворота.

Отметим, что Алекс Кольядо выступает за дубль Барселоны. Хотя в прошлые сезоны имел опыты выступлений и за главную команду.