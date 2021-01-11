Гравець дубля іспанської Барселони Алекс Кольядо відзначився "сухим листом" – він забив гол прямим ударом з кутового.

Це сталося у матчі Барселони B проти Бадалони в Сегунді B. В кінці зустрічі "синьо-гранатові" були попереду 3:0, а суперники грали в дев'ятьох. Тож для юних гравців Барселони була можливість показати свої вміння.

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Алекс Кольядо на 90-й хвилині пішов подавати кутовий. І забив гол. Він прострілював з правого флангу. Суперник міг вибити м'яч, але відскочив від нього, щоб не було рикошету. Але й голкіпер не сподівався, що м'яч полетить у ворота.

Відзначимо, що Алекс Кольядо виступає за дубль Барселони. Хоча в минулі сезони мав досвіди виступів і за головну команду.