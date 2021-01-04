Атакувальний півзахисник Баєра Надім Амірі відзначився у матчі проти Айнтрахта. Він записав у свій актив гол після хитрого удару п'яткою.

Воротар Айнтрахта надовго запам'ятає пропущений гол від гравця збірної Німеччини Надіма Амірі у рамках 14-го туру німецької Бундесліги, пише 24 канал.

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Неймовірний гол у Німеччині

Вже на 10-й хвилині Баєр забив гол-шедевр. Амірі отримав м'яч у межах штрафного майданчика гостей, обіграв опікуна завдяки чудовому розвороту. Після цього 24-річний футболіст "пошив у дурні" голкіпер, хитро пробивши п'яткою у його володіння.

Цей результативний удар відкрив рахунок у зустрічі, але не дозволив команді перемогти. У підсумку гравці Айнтрахта забили двічі та вирвали перемогу на власному полі – 2:1.

Що відомо про Надіма Амірі? Вихованець Хоффенхайму 1899. У 2015 році дебютував у Бундеслізі, у 2017 році на чемпіонаті Європи серед молодіжних команд став чемпіоном. Грав у різних вікових категоріях збірної Німеччини, а у головну команду вперше залучився у 2019 році. З цього ж року грає у футболці Баєра.

Після поразки Баєр замикає топ-3 лідерів чемпіонату Німеччини, у їх активі 28 пунктів, що на 5 очок менше, ніж у лідера Баварії (33) бали.