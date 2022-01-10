Игрок Атлетико забил роскошным ударом из центра поля: видео гола

Атлетико 9 января сыграл в центральном матче тура Ла Лиги. Красивый гол залетел в ворота Вильярреала.

Невероятная пушка

Уже на 10-й минуте счет во встрече был 0:1 в пользу гостей.

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Анхель Корреа перехватил передачу соперника и без раздумий пробил из центрально круга. Мяч залетел за воротник вышедшему с линии ворот голкиперу. Красивым взятием ворот "матрасники" вышли вперед.

Для 26-летнего оттянутого нападающего этот гол стал 7-м в сезоне-2021/2022. За 26 сыгранных матчей сделал 5 ассистов. Корреа недавно подписал новое соглашение с Атлетико до конца июня 2026 года.

Еще до перерыва хозяева сравняли цифры на табло. После отдыха клубы забили еще по одному голу и установили окончательный счет встречи – 2:2.

Уже в компенсированное к матчу время Атлетико заработало удаление. Красную карточку перед собой увидел Жоффре Кондогбья.

Мировая принесла обеим командам по одному очку. Атлетико с 33 пунктами занимает 4 место, а Вильярреал идет 8-м, имея в своем активе 29 баллов.

Видеообзор матча Вильярреал – Атлетико (гол Корреа с 0:32)