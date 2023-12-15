Игрок Атлетико психанул из-за замены и сломал руку: детали курьезной истории

15 декабря 2023, 23:11
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Источник:

Barca Universal

Хосе Мария Хименес был очень раздражен на Диего Симеоне из-за замены в игре с Барселоной. Уругваец выместил свою злобу на стене, но нанес этим вред только себе.

Две недели назад в чемпионате Испании Барселона минимально одолела Атлетико в рамках 15-го тура. Единственным голом во встрече отличился эксгравец "матрасников" Жоау Фелиш.

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Во время перерыва во встрече произошла интересная ситуация с защитником Атлетико Хосе Марией Хименесом. Наставник мадридцев Диего Симеоне заменил уругвайца на Сесара Аспиликуэту.

Хосе Мария был взбешен на замену и из-за эмоций ударил кулаком о стену. После этого врачи диагностировали у Хименеса перелом кисти.

Футболисту провели операцию и он смог даже поучаствовать в двух следующих играх Атлетико (против Альмерии в Ла Лиге и Лацио в Лиге чемпионов). На руке Хименеса была только красная повязка.

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Атлетико в сезоне 2023-2024

  • уругваец выступает за Атлетико с 2013 года
  • в этом сезоне Хосе Мария принял участие в 14 матчах, записав на свой счет один ассист.
  • он помог команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе
  • в чемпионате Испании Атлетико идет на третьей строчке
  • мадридцы отстают от лидера Ла Лиги на семь баллов, но имеют игру в запасе
Автор: Анатолій Дерека