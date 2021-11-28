Трагікомедія на футбольному полі

Коронавірус добряче вдарив по складу Белененсешу. Головний тренер господарів мав у своєму активі лише дев'ятьох гравців, які вийшли зіграти проти Бенфіки, двоє з них були голкіпери.

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Господарі навіть не змогли зібрати 11-х гравців, а лава для запасних була порожньою. Але матч таки відбувся. Щоправда, вже з перших секунд грати у меншості Белененсешу було дуже складно, на них чекав провал.

Вже у першому таймі у їх ворота залетіло сім голів, один із них був з пенальті, а перше взяття воріт було від футболіста господарів – автогол.

Суддя зупинив матч

Після перерви господарі довго не виходили з роздягалень. Після відпочинку гравців суперника Бенфіки на полі ще поменшало – 7 футболістів. Майже на старті другої 45-хвилинки один із гравців Белененсеша сів на газон через пошкодження та вже не зміг продовжити гру.

За регламентом суддя зупинив поєдинок. Команда не може продовжувати матч, якщо у її складі лише шість гравців на полі. Швидше за все, що господарям присудять технічну поразку.

Український форвард Роман Яремчук не встиг вийти на футбольне поле та спостерігав за цією трагікомедією із лави для запасних.