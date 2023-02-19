"Мудрик – легкая добыча для защитников АПЛ": провальный старт и реакции разъяренных фанатов Челси

Челси продолжает свое падение в АПЛ. "Аристократы" неожиданно на глазах родных болельщиков уступили аутсайдеру английского первенства Саутгемптону (0:1). Михаил Мудрик в очередной раз стал жертвой фанатов "синих".

Переход Михаила Мудрика в Челси стал одним из самых дорогих зимних трансферов. Фанаты "аристократов" "молились" на 100-миллионного новичка лондонского клуба, который должен вытащить команду Грэма Поттера со дна, пишет 24 канал.

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Лишь один хороший матч от Мудрика

Однако не все так складывается, если бы хотелось. Адаптация украинца в Лондоне проходит очень сложно. Хотя дебютный матч Мудрика за Челси в игре против Ливерпуля в АПЛ был приятным сюрпризом. Вышедший на замену Михаил во втором тайме показал себя замечательную. Он постоянно открывался под передачу, использовал свою технику и скорость на фланге и даже мог забить.

Фанаты Челси сразу начали забрасывать украинского футболиста комплиментами, но эйфория от игры Михаила была очень короткой.

Поединок против "мерсисайдцев" остается единственным, который Мудрик может занести пока себе в актив. Матчи против Фулхэма, Вест Хэма, Дортмундской Боруссии и Саутгемптона были провальными в исполнении левого вингера сборной Украины.

Уже после первого столь неудачного матча комплименты болельщиков "синих" превратились в критику. После сенсационного поражения от Саутгемптона фанаты Челси в очередной раз набросились на украинца и всю команду. Но были и такие, которые вступились за левого вингера из Украины.

Видео всех действий Мудрика в матче против Саутгемптона

Мудрик стал одним из самых плохих в составе Челси по итогам этого провального для "синих" поединка. Однако досталось от фанатов не только Михаилу.

"Ему нужен хороший тренер": реакция фанатов Челси

Большинство болельщиков отмечают, что у украинца нет будущего у Челси, пока командой будет руководить Грэм Поттер. Его схема игры не подходит под стиль левого вингера, берущего за счет своей космической скорости и техники.

Пока защитники АПЛ "съедают" Михаила на футбольном поле, который оказывается в одиночестве против нескольких соперников. Это еще раз доказывает, что Мудрику будет очень сложно проявить себя под руководством Поттера. Это вам же не УПЛ, где Михаил мог в одиночестве обыграть полкоманды соперника.

Мудрик очень талантлив, но ему нужен хороший тренер… Сейчас его карьера под угрозой, потому что у него нет направления, как и его наставник,

– написал фанат Челси.

В комментариях клубных соцсетей были и такие, которые подвергли критике приобретение Челси в трансферное зимнее окно.

Челси умудрился стать хуже с Энцо Фернандесом, Жоао Феликсом и Мудриком…Поттер добился невозможного,

– говорится в комментарии одного из болельщиков.

Один из фанатов Челси попросил оставить в покое Мудрика, а лучше обратить свое внимание на работу главного тренера "аристократов", у которого нет менталитета победителя.

"Засуха Михаила Мудрика"

Пока сложная адаптация Мудрика в АПЛ продолжается, но заголовки СМИ о "сухой серии Михаила" лишь подливают масла в огонь. Михаил уже провел за Челси 6 матчей, но до сих пор не отличился результативными действиями. Очень необычно видеть такую игру в исполнении левого вингера, поражавшего в Шахтере даже на уровне Лиги чемпионов.

Уже в своем первом матче Челси в ЛЧ Мудрик был блеклой тенью абсурдной игры "синих". Неудивительно почему дортмундская Боруссия одержала минимальную победу над "аристократами" 1:0.

Грэм Поттер постоянно заступается за новичков команды, среди которых есть Мудрик. Однако, похоже, наставнику Челси следует поискать причину провалов команды в себе.

К слову, 26 февраля Челси попытается порадовать своих фанатов вожделенной победой. В этот день "синие" сыграют на выезде против Тоттенхэма в АПЛ. Команде Поттера нужна победа, чтобы наконец выбраться из 10-го места в таблице. Пока лондонский клуб имеет в своем активе 31 балл. До 9-й позиции, которую занимает Брентфорд, отставание в 4 очка.