Перехід Михайла Мудрика у Челсі став одним із найдорожчих зимових трансферів. Фанати "аристократів" "молились" на 100-мільйонного новачка лондонського клубу, який повинен витягнути команду Грема Поттера з дна, пише 24 канал.

Читайте також "Це схоже на чаклунство": захисник Челсі вражений технікою Мудрика

Лише один хороший матч від Мудрика

Однак не усе так складається, якби хотілось. Адаптація українця у Лондоні відбувається дуже складно. Хоча дебютний матч Мудрика за Челсі у грі проти Ліверпуля в АПЛ була приємною несподіванкою. Михайло, який вийшов на заміну у другому таймі, проявив себе чудову. Він постійно відкривався під передачу, використовував свою техніку та швидкість на фланзі, та навіть міг забити.

Фанати Челсі одразу почали закидувати українського футболіста компліментами, але ейфорія від гри Михайла була дуже короткою.

Поєдинок проти "мерсисайдців" залишається єдиним, який Мудрик може занести поки що собі в актив. Матчі проти Фулхема, Вест Хема, дортмундської Боруссії та Саутгемптона були провальними у виконанні лівого вінгера збірної України.

Вже після першого такого невдалого матчу компліменти уболівальників "синіх" перетворились у критику. Після сенсаційної поразки від Саутгемптона фанати Челсі вкотре накинулись на українця та усю команду. Але були й такі, які заступились за лівого вінгера з України.

Відео усіх дій Мудрика у матчі проти Саутгемптона

Мудрик став одним із найгірших у складі Челсі за підсумками цього провального для "синіх" поєдинку. Однак дісталось від фанатів не лише Михайлу.

"Йому потрібен хороший тренер": реакція фанатів Челсі

Більшість уболівальників зазначають, що в українця немає майбутнього у Челсі, допоки командою керуватиме Грем Поттер. Його схема гри не підходить під стиль лівого вінгера, який бере за рахунок своєї космічної швидкості та техніки.

Наразі захисники АПЛ "з'їдають" Михайла на футбольному полі, який опиняється на самоті проти декількох суперників. Це вкотре доводить, що Мудрику буде дуже складно себе проявити під керівництвом Поттера. Це вам ж не УПЛ, де Михайло міг на самоті обіграти пів команди суперника.

Мудрик дуже талановитий, але йому потрібен хороший тренер…Зараз його кар'єра під загрозою, тому що він не має напряму, як і його наставник,

– написав фанат Челсі.

У коментарях клубних соцмереж були й такі, які розкритикували придбання Челсі у трансферне зимове вікно.

Челсі примудрився стати гіршим з Енцо Фернандесом, Жоао Феліксом та Мудриком…Поттер добився неможливого,

– йдеться у коментарі одного з уболівальників.

Один із фанатів Челсі попросив дати спокій Мудрику, а краще звернути свою увагу на роботу головного тренера "аристократів", який немає менталітету переможця.

"Засуха Михайла Мудрика"

Наразі складна адаптація Мудрика в АПЛ продовжується, але заголовки ЗМІ про "суху серію Михайла" лише підливають масла у вогонь. Михайло вже провів за Челсі 6 матчів, але досі не відзначився результативними діями. Дуже незвично бачити таку гру у виконанні лівого вінгера, який вражав у Шахтарі навіть на рівні Ліги чемпіонів.

Натомість вже у своєму першому матчі Челсі в ЛЧ Мудрик був бляклою тінню абсурдної гри "синіх". Не дивно, чому дортмундська Боруссія здобула мінімальну перемогу над "аристократами" 1:0.

Грем Поттер постійно заступається за новачків команди, серед яких є й Мудрик. Однак, схоже, наставнику Челсі потрібно пошукати причину провалів команди у собі.

До слова, 26 лютого Челсі спробує потішити своїх фанатів омріяною перемогою. У цей день "сині" зіграють на виїзді проти Тоттенхема в АПЛ. Команді Поттера потрібна звитяга, аби нарешті вибратись із 10-го місця у таблиці. Наразі лондонський клуб має у своєму активі 31 бал. До 9-ї позиції, яку посідає Брентфорд, відставання у 4 очки.