После медицинского обследования "бело-синие" будут заниматься на клубной базе. 17 января состоится вылет на первый из трех зимних сборов.

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Он пройдет в Испании возле городов Аликанте и Мурсия. Этот этап подготовки продлится до 27 числа.

Запланировано пять контрольных матчей. Все соперники будут озвучены после того, как будут согласованы все спарринги.

Возможные соперники на сборах

Ранее сообщалось, что Динамо встретится на этом сборе с РФШ и Кальмаром, но об этих матчах сообщали лишь соперники.