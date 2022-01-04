После медицинского обследования "бело-синие" будут заниматься на клубной базе. 17 января состоится вылет на первый из трех зимних сборов.
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Он пройдет в Испании возле городов Аликанте и Мурсия. Этот этап подготовки продлится до 27 числа.
Запланировано пять контрольных матчей. Все соперники будут озвучены после того, как будут согласованы все спарринги.
Возможные соперники на сборах
Ранее сообщалось, что Динамо встретится на этом сборе с РФШ и Кальмаром, но об этих матчах сообщали лишь соперники.
- Встреча с Кальмаром запланирована на 24 января. В чемпионате Швеции Кальмар занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 47 очков.
- Матч с РФШ запланирован на 21 февраля. РФШ – действующий чемпион Латвии. В чемпионате, который завершился прошлой осенью, команда набрала 66 очков и опередила Валмиеру, набравшую 62 зачетных пункта.