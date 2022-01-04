Після медичного обстеження "біло-сині" займатимуться на клубній базі. 17 січня відбудеться виліт на перший із трьох зимових зборів.

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Він пройде в Іспанії біля міст Аліканте та Мурсія. Цей етап підготовки триватиме до 27 числа.

Заплановано п'ять контрольних матчів. Усі суперники будуть озвучені після того, як будуть узгоджені всі спаринги.

Можливі суперники на зборах

Раніше повідомлялося, що Динамо зустрінеться на цьому зборі з РФШ та Кальмаром, але про ці матчі повідомляли лише суперники.