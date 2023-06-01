На замену может прийти маститый тренер: Тудор покинул Марсель, а Малиновский ждет нового коуча

Игорь Тудор принял окончательное решение о своем будущем. Фарнцузская клба в поисках нового наставника.

По завершению сезона Игорь Тудор покинет пост главного тренера Марселя. Хорватский наставник пригласил в команду Руслана Малиновского.

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Время перемен

Хорватский наставник самостоятельно решил принять судьбоносное решение, поскольку Тудор покинет тренерский мостик Марселя по собственной инициативе. Руководство французского клуба было удовлетворено работой Игоря, однако тот в определенный момент своего труда в Марселе почувствовал беспокойство и дискомфорт. Поэтому на одной из утренних тренировок Тудор решил сообщить свою команду о личной отставке.

Хорватский наставник не из тех тренеров, кто долго задерживался в любом коллективе, работа в клубе в течение двух лет – это норма для Тудора. Ранее гуляла информация, что хорват грезит тем, чтобы снова возглавить Ювентус, который находится в кризисном положении и подыскивает замену Массимилиано Аллегри. В свою очередь на мостик Марселя может прийти даже трехкратный победитель Лиги чемпионов в статусе коуча Зинедин Зидан. Ранее сообщалось, что легендарный футболист заинтересован в сотрудничестве с "олимпийцами".

Тудор с Марселем в текущем сезоне Лиги 1 занял "бронзовую" строчку чемпионата, обеспечив "олимпийцам" квалификационный раунд Лиги чемпионов. Однако на евроарене и Кубке стран высот Марселя добиться не удалось.

Также следует напомнить, что именно Игорь Тудор был инициатором того, чтобы к команде присоединился Руслан Малиновский, которого арендовал французский клуб у Аталанты с правом выкупа. Назначение нового наставника на роль главного тренера команды может также отразиться и на игровой практике украинского футболиста во Франции.