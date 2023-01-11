Тудор наткнулся сразу на двух ярких персон – Артема Милевского и Евгения Селезнева. Судя по словам игроков, футболисты остались довольны сотрудничеством с тренером.

Достойно внимания Перед матчем он не пил, но после игры ему давали дни на восстановление, – Фомин об экс-партнере

С Милевским Тудор пересекся в Хайдуке. В 2014 году Артем защищал цвета хорватского клуба. Милевскому Тудору удивить было не сложно. Коуч покидал Хайдук и предложил украинскому игроку отдохнуть с алкоголем.

В один прекрасный день Тудор говорит мне: "Миля, я уже не тренер команды, буду идти. У меня есть яхта в Хорватии, поехали покатаемся". В итоге прихожу. Там сидит он и еще один тренер – его помощник. Думал, будем пить кофе, а Тудор заказывает каждому два по сто виски. Это в 9:30 утра. Как при таком тренере не играть? Как при таком тренере не выпить! На самом деле было круто. Поплавали по островам, вернулись поздно,

– рассказал Милевский.

С Селезневым Тудор встретился в Карабюкспоре в 2017 году. Тогда за турецкий клуб также выступали Александр Рыбка и Андрей Близниченко. Но больше всего в восторге от тренера именно Селезнев, которому понравился подход тренера.

Тудор – топ-человек. Я провел только пять тренировок, но уже было видно, что у мужчины есть яйца. Я кайфовал от тренировок и общения с Игорем. Он постоянно звонил по телефону – даже заставлял есть. Когда приходишь из отпуска, у тебя плюс три-четыре кг. Переходишь на диету и салаты. Когда он это увидел, заставлял меня есть все подряд. Мы сидели за столом и мне носили еду,

– рассказал Селезнев.

Возможно, у Руслана Малиновского также останутся приятные воспоминания о сотрудничестве с хорватом и в будущем украинец будет рассказывать о выигранных титулах вместе с тренером.

Карьера Тудора

Хорват долго в командах не задерживается. коуч даже разрывал контракты в тот момент с действующими клубами, чтобы перейти в другие.