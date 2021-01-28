Никогда не говори никогда: Суркис рассказал, возглавит ли Шевченко Динамо
Легендарный в прошлом футболист Андрей Шевченко с 2016 года возглавляет сборную Украины. Президент Динамо Игорь Суркис поделился мыслями, вернется ли Шевченко в Динамо уже в статусе тренера.
Источник: Гордон
В интервью Дмитрию Гордону Суркис сказал, что Шевченко – хороший тренер. "Судя по результатам – да. Я с ним не работал. Мне сложно судить", – сказал президент Динамо.
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Суркис не исключает, что когда-нибудь Шевченко все же возглавит Динамо.
Никогда не говори никогда. Шевченко – это топ-уровень футболиста. И если он как топ-футболист опустится со сборной ниже своего уровня, то это уже будет не Шевченко. Что мне нравится в Шевченко? Он не живет прежними заслугами, он идет в ногу со временем,
– отметил Суркис.
Президент Динамо сказал, что общается с Шевченко и с уважением относится к его работе.
"Он действительно делает огромную хорошую работу. Многие говорят: "Он взял тренеров". А надо уметь подобрать этих тренеров. Потому что последнее слово за главным тренером. А даже то, как он настраивал ребят, понимая, что у него нет состава, понимая, что у него нет основных футболистов", – отметил президент Динамо.
Вместе с тем, Суркис заверил, что никогда не обсуждал с Шевченко работу в Динамо.
Я не знаю, возможно, он и не хочет работать в Динамо. Мы с ним на эту тему не говорили и было бы некорректно поднимать эту тему, пока он возглавляет национальную сборную,
– добавил президент Динамо.
По мнению Суркиса, Шевченко следует оценивать по результатам сборной Украины на Евро-2020.
"Оценка его работы, мне кажется, будет после чемпионата Европы уже. Востребован ли он будет. Я предполагаю так: если сборная выступит удачно – выйдет из подгруппы – это четверка с плюсом; продвинется дальше – это уже пятерка. Тогда он будет востребован", – резюмировал Суркис.
Статистика Шевченко в сборной Украины
- Шевченко попал в сборную Украины в 2016 году, когда вошел в тренерский штаб Михаила Фоменко.
- После Евро-2016 Шевченко возглавил сборную Украины, с которой провел неудачный отбор на чемпионат мира-2018.
- В 2018 году он со сборной Украины выиграл группу дивизиона B в Лиге наций. В 2019 году Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020.
- В 2020 году под руководством Шевченко сборная Украины вылетела из дивизиона A Лиги наций. Следует отметить, что Украина покинула элитный дивизион из-за технического поражения в игре против Швейцарии.
- В целом во главе сборной Украины Андрей Шевченко провел 41 матч – 21 победа, 9 ничьих и 11 поражений. Статистика забитых-пропущенных голов – 56:48.
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