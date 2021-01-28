Легендарный в прошлом футболист Андрей Шевченко с 2016 года возглавляет сборную Украины. Президент Динамо Игорь Суркис поделился мыслями, вернется ли Шевченко в Динамо уже в статусе тренера.

Источник: Гордон

В интервью Дмитрию Гордону Суркис сказал, что Шевченко – хороший тренер. "Судя по результатам – да. Я с ним не работал. Мне сложно судить", – сказал президент Динамо.

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Суркис не исключает, что когда-нибудь Шевченко все же возглавит Динамо.

Никогда не говори никогда. Шевченко – это топ-уровень футболиста. И если он как топ-футболист опустится со сборной ниже своего уровня, то это уже будет не Шевченко. Что мне нравится в Шевченко? Он не живет прежними заслугами, он идет в ногу со временем,

– отметил Суркис.

Президент Динамо сказал, что общается с Шевченко и с уважением относится к его работе.

"Он действительно делает огромную хорошую работу. Многие говорят: "Он взял тренеров". А надо уметь подобрать этих тренеров. Потому что последнее слово за главным тренером. А даже то, как он настраивал ребят, понимая, что у него нет состава, понимая, что у него нет основных футболистов", – отметил президент Динамо.

Вместе с тем, Суркис заверил, что никогда не обсуждал с Шевченко работу в Динамо.

Я не знаю, возможно, он и не хочет работать в Динамо. Мы с ним на эту тему не говорили и было бы некорректно поднимать эту тему, пока он возглавляет национальную сборную,

– добавил президент Динамо.

По мнению Суркиса, Шевченко следует оценивать по результатам сборной Украины на Евро-2020.

"Оценка его работы, мне кажется, будет после чемпионата Европы уже. Востребован ли он будет. Я предполагаю так: если сборная выступит удачно – выйдет из подгруппы – это четверка с плюсом; продвинется дальше – это уже пятерка. Тогда он будет востребован", – резюмировал Суркис.

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