Легендарний у минулому футболіст Андрій Шевченко з 2016 року очолює збірну України. Президент Динамо Ігор Суркіс поділився думками, чи повернеться Шевченко у Динамо вже у статусі тренера.

Джерело: Гордон

В інтерв'ю Дмитру Гордону Суркіс сказав, що Шевченко – хороший тренер. "Судячи з результатів – так. Я з ним не працював. Мені складно судити", – сказав президент Динамо.

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Суркіс не відкидає, що коли-небудь Шевченко таки очолить Динамо.

Ніколи не говори ніколи. Шевченко – це топ-рівень футболіста. І якщо він як топ-футболіст опуститься зі збірною нижче свого рівня, то це вже буде не Шевченко. Що мені подобається в Шевченку? Він не живе колишніми заслугами, він йде в ногу з часом,

– зазначив Суркіс.

Президент Динамо сказав, що спілкується з Шевченком та з повагою ставиться до його роботи.

"Він дійсно робить величезну хорошу роботу. Багато хто говорить: "Він взяв тренерів". А треба вміти підібрати цих тренерів. Тому що останнє слово за головним тренером. А навіть те, як він налаштовував хлопців, розуміючи, що у нього немає складу, розуміючи, що у нього немає основних футболістів", – зазначив президент Динамо.

Разом з тим, Суркіс запевнив, що ніколи не обговорював з Шевченком роботу в Динамо.

Я ж не знаю, можливо, він і не хоче працювати у Динамо. Ми з ним на цю тему не говорили і було б некоректно порушувати цю тему, поки він очолює національну збірну,

– додав президент Динамо.

На думку Суркіса, Шевченка слід оцінювати за результатами збірної України на Євро-2020.

"Оцінка його роботи, мені здається, буде після чемпіонату Європи вже. Чи затребуваний він буде. Я припускаю так: якщо збірна виступить вдало – вийде з підгрупи – це четвірка з плюсом; просунеться далі – це вже п'ятірка. Тоді він буде затребуваний", – резюмував Суркіс.

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