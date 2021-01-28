Ніколи не говори ніколи: Суркіс розповів, чи очолить Шевченко Динамо
Легендарний у минулому футболіст Андрій Шевченко з 2016 року очолює збірну України. Президент Динамо Ігор Суркіс поділився думками, чи повернеться Шевченко у Динамо вже у статусі тренера.
Джерело: Гордон
В інтерв'ю Дмитру Гордону Суркіс сказав, що Шевченко – хороший тренер. "Судячи з результатів – так. Я з ним не працював. Мені складно судити", – сказав президент Динамо.
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Суркіс не відкидає, що коли-небудь Шевченко таки очолить Динамо.
Ніколи не говори ніколи. Шевченко – це топ-рівень футболіста. І якщо він як топ-футболіст опуститься зі збірною нижче свого рівня, то це вже буде не Шевченко. Що мені подобається в Шевченку? Він не живе колишніми заслугами, він йде в ногу з часом,
– зазначив Суркіс.
Президент Динамо сказав, що спілкується з Шевченком та з повагою ставиться до його роботи.
"Він дійсно робить величезну хорошу роботу. Багато хто говорить: "Він взяв тренерів". А треба вміти підібрати цих тренерів. Тому що останнє слово за головним тренером. А навіть те, як він налаштовував хлопців, розуміючи, що у нього немає складу, розуміючи, що у нього немає основних футболістів", – зазначив президент Динамо.
Разом з тим, Суркіс запевнив, що ніколи не обговорював з Шевченком роботу в Динамо.
Я ж не знаю, можливо, він і не хоче працювати у Динамо. Ми з ним на цю тему не говорили і було б некоректно порушувати цю тему, поки він очолює національну збірну,
– додав президент Динамо.
На думку Суркіса, Шевченка слід оцінювати за результатами збірної України на Євро-2020.
"Оцінка його роботи, мені здається, буде після чемпіонату Європи вже. Чи затребуваний він буде. Я припускаю так: якщо збірна виступить вдало – вийде з підгрупи – це четвірка з плюсом; просунеться далі – це вже п'ятірка. Тоді він буде затребуваний", – резюмував Суркіс.
Статистика Шевченка у збірній України
- Шевченко потрапив у збірну України у 2016 році, коли увійшов у тренерський штаб Михайла Фоменка.
- Після Євро-2016 Шевченко очолив збірну України, з якою провів невдалий відбір на чемпіонат світу-2018.
- У 2018 році він зі збірною України виграв групу дивізіону B у Лізі націй. У 2019 році Шевченко вивів збірну України на Євро-2020.
- У 2020 році під орудою Шевченка збірна України вилетіла з дивізіону A Ліги націй. Слід зазначити, що Україна покинула елітний дивізіон через технічну поразку в грі проти Швейцарії.
- Загалом на чолі збірної України Андрій Шевченко провів 41 матч – 21 перемога, 9 нічиїх та 11 поразок. Статистика забитих-пропущених голів – 56:48.
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