Президент Динамо Игорь Суркис впервые прокомментировал трансфер Виктора Цыганкова

Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков может в ближайшее время стать игроком испанской Жироны. Президент "бело-синих" Игорь Суркис подтвердил факт переговоров.

Зимнее трансферное окно продолжает держать в напряжении украинских футбольных болельщиков. Следом за Михаилом Мудриком чемпионат Украины может покинуть не менее одаренный футболист Виктор Цыганков.

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По сообщению СМИ, воспитанник Динамо уже подписал предварительный контракт и прошел медосмотр в испанском клубе. Киевляне рисковали вообще остаться без копейки компенсации за своего лучшего питомца последних лет.

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Однако испанский клуб заинтересован, чтобы вингер киевлян уже зимой стал игроком Жироны. Так что "бело-красные" готовы заплатить за переход игрока сборной Украины.

Факт переговоров подтвердил президент Динамо Игорь Суркис.

Ведутся переговоры,

– прокомментировал возможный трансфер Цыганкова Игорь Суркис.

В СМИ фигурировала сумма в 4 миллиона евро плюс 1 миллион бонусов. Также в контракте будет прописан процент от продаж лидера киевлян.

Конечно, 5 миллионов это не та сумма, которую рассчитывало получить руководство киевлян за Цыганкова. Однако это лучше, чем вообще ничего.

Напомним, Виктор Цыганков является воспитанником академии Динамо.

В 2016 году Виктор дебютировал за основной состав "бело-синих".

За это время вингер забил 94 мяча и отдал 64 результативных передачи в 236 матчах за киевлян.

В текущем сезоне Виктор забил 9 голов в 23 играх.

Трансферная стоимость игрока составляет 22 миллиона евро по данным Transfermarkt.

Жирона в нынешнем сезоне вернулась в элитный дивизион чемпионата Испании. Сейчас команда занимает 11 место в турнирной таблице с 21 очком за 17 матчей.