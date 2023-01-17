Зимове трансферне вікно продовжує тримати в напрузі українських футбольних уболівальників. Слідом за Михайлом Мудриком чемпіонат України може покинути не менш обдарований футболіст Віктор Циганков.
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За повідомленням ЗМІ, вихованець Динамо вже підписав попередній контракт та пройшов медогляд в іспанському клубі. Кияни ризикували взагалі залишитись без копійки компенсації за свого найкращого вихованця останніх років.
"Краще синиця в руках, ніж журавель у небі"
Проте іспанський клуб зацікавлений, щоб вінгер киян вже взимку став гравцем Жирони. Тож "біло-червоні" готові заплатити за перехід гравця збірної України.
Факт перемовин підтвердив президент Динамо Ігор Суркіс.
Ведуться перемовини,
– прокоментував можливий трансфер Циганкова Ігор Суркіс.
У ЗМІ фігурувала сума у розмірі 4 мільйонів євро плюс 1 мільйон бонусів. Також у контракті буде прописаний процент від наступного продажу лідера киян.
Звичайно, що 5 мільйонів це не та сума, яку розраховувало отримати керівництво киян за Циганкова. Проте це краще, ніж взагалі нічого.
- Нагадаємо, Віктор Циганков є вихованцем академії Динамо.
- У 2016 році Віктор дебютував за основний склад "біло-синіх".
- За цей час вінгер забив 94 м'ячі та віддав 64 результативні передачі у 236 матчах за киян.
- У поточному сезоні Віктор забив 9 голів у 23 іграх.
- Трансферна вартість гравця становить 22 мільйони євро за даними Transfermarkt.