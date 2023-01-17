Зимове трансферне вікно продовжує тримати в напрузі українських футбольних уболівальників. Слідом за Михайлом Мудриком чемпіонат України може покинути не менш обдарований футболіст Віктор Циганков.

До теми "Нічого не знаю про це": тренер Жирони прокоментував чутки про трансфер Циганкова

За повідомленням ЗМІ, вихованець Динамо вже підписав попередній контракт та пройшов медогляд в іспанському клубі. Кияни ризикували взагалі залишитись без копійки компенсації за свого найкращого вихованця останніх років.

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Проте іспанський клуб зацікавлений, щоб вінгер киян вже взимку став гравцем Жирони. Тож "біло-червоні" готові заплатити за перехід гравця збірної України.

Факт перемовин підтвердив президент Динамо Ігор Суркіс.

Ведуться перемовини,

– прокоментував можливий трансфер Циганкова Ігор Суркіс.

У ЗМІ фігурувала сума у розмірі 4 мільйонів євро плюс 1 мільйон бонусів. Також у контракті буде прописаний процент від наступного продажу лідера киян.

Звичайно, що 5 мільйонів це не та сума, яку розраховувало отримати керівництво киян за Циганкова. Проте це краще, ніж взагалі нічого.

Варте уваги. Жирона в нинішньому сезоні повернулася до елітного дивізіону чемпіонату Іспанії. Наразі команда посідає 11-те місце в турнірній таблиці з 21 очком за 17 матчів.