Известного боксера из Кривого Рога представили не под флагом Украины: фото дикого курьеза

Игоря Шевадзуцкого решили показать на фоне флага Камеруна перед титульным поединком в Софии. В конце концов наш боксер уступил Кубрату Пулеву.

В ночь на воскресенье, 31 марта, состоялся вечер бокса в Софии. В центральном поединке события местная звезда бокса Кубрат Пулев сошелся в ринге с украинцем Игорем Шевадзуцким.

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Украинец "стал" камерунцем

Боксеры соревновались за вакантный пояс WBA International в супертяжелом весе. Соперником Пулева должен был стать Мануэль Чарр, но немец снялся с боя из-за травмы.

Перед встречей с Шевадзуцким случился казус. Организаторы представили боксера из Кривого Рога не под украинским флагом. На фоне изображения Игоря почему-то развевался флаг Камеруна.



Ошибочная презентация Шевадзуцкого / LuckyPunch

Отметим, что 34-летний "Халк" провел все 12 раундов на ринге, но в итоге проиграл единогласным решением судей. Игорь работал по корпусу соперника, но Кубрат держал дистанцию и применял джебы.

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Всего за свою карьеру Шевадзуцкий провел 13 поединков, в которых одержал 11 побед (из них девять – нокаутом). Кроме Пулева, украинец также уступил Баколе Илунге в апреле прошлого года техническим нокаутом в третьем раунде.