В ніч проти неділі, 31 березня, відбувся вечір боксу у Софії. У центральному поєдинку події місцева зірка боксу Кубрат Пулєв зійшовся у ринзі із українцем Ігорем Шевадзуцьким.

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Українець "став" камерунцем

Боксери змагались за вакантний пояс WBA International у надважкій вазі. Суперником Пулєва мав стати Мануель Чарр, але німець знявся з бою через травму.

Перед зустріччю із Шевадзуцьким трапився казус. Організатори представили боксера з Кривого Рогу не під українським прапором. На фоні зображення Ігоря чомусь майорів стяг Камеруну.



Помилкова презентація Шевадзуцького / LuckyPunch

Відзначимо, що 34-річний "Халк" провів усі 12 раундів на ринзі, але зрештою програв одностайним рішенням суддів. Ігор працював по корпусу суперника, але Кубрат тримав дистанцію та застосовував джеби.

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Загалом за свою кар'єру Шевадзуцький провів 13 поєдинків, у яких здобув 11 перемог (з них дев'ять – нокаутом). Окрім Пулєва, українець також поступився Баколе Ілунзі у квітні минулого року технічним нокаутом у третьому раунді.