Себастьян Фундора (США) – Тим Цзю (Австралия) SD 12 (112–116, 116–112, 115–113)

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся вечер бокса. Главным событием шоу был чемпионский поединок между непобежденным австралийцем Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой из США, пишет 24 Канал.

Читайте также Важная победа: украинец Богачук выиграл пояс временного чемпиона WBC – видео боя

Самый кровавый бой года

На кону боя стояли пояс WBO, которым владел австралиец, и вакантный титул WBC. Боксеры провели поединок в лимите первого среднего веса. Фундора имел значительное преимущество в росте: 197 против 174 у Цзю.

Начало поединка было за чемпионом. Цзю активно отрабатывал хуками и прямыми ударами. Во время одного из моментов Цзю поднял голову Фундоре эффектным апперкотом.

Видео апперкота в исполнении Цзю

Во время второго раунда Фундора случайно попал локтем в лицо Цзю. Кровь заливала глаза чемпиону, но врачи разрешили продолжать бой. Себастьяну тоже досталось. Австралиец разбил Фундоре нос и губы.

Фрагмент боя Фундора – Цзю

Постепенно Фундора за счет роста начал выравнивать положение. Все попытки Цзю переломить ход боя в свою пользу завершились ничем.

Фрагмент боя Фундора – Цзю

Исход чемпионского боя решили судьи, которые раздельным решением отдали победу Фундоре. Американец завоевал два чемпионских пояса по версиям WBC и WBO в первом среднем весе.

Тим Цзю потерпел первое поражение в профессиональной карьере и потерял статус чемпиона.

К слову. Тим Цзю – сын легендарного российского боксера Константина Цзю. Его мать россиянка, но Тим родился в Австралии. Оба Цзю являются большими сторонниками российского диктатора Путина. Цзю-младший участвовал в различных акциях с участием российских казаков в Австралии и признавался в своей поддержке Путина.