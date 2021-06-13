Украинец Радивилов выиграл "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Сборная Украины завоевала две медали на Кубке мира по спортивной гимнастике. Медали в хорватском Осиеке завоевали Игорь Радивилов и Диана Варинская.
Радивилов и Варинская принесли медали Украине
Игорь Радивилов получил золотую медаль в опорном прыжке. Украинский гимнаст показал лучший результат, чем в упражнениях на кольцах, где занял лишь 5 место.
Стоящее Украина завоевала 11 медалей на этапе Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике
Для Радивилова это первая награда с чемпионата Европы по спортивной гимнастике. На Евро-2021 украинский гимнаст стал чемпионом именно в опорном прыжке.
Диана Варинская получила серебряную награду в упражнениях на бревне.
Еще одна украинка Анастасия Бачинская также была близка к награде. Она получила такую же оценку в упражнениях на бревне, что и хорватка Ана Дерек.
Но Бачинская проиграла "бронзу", получив меньшую оценку за исполнение.