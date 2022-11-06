Украинец Игорь Радивилов взял бронзу на чемпионате мира по спортивной гимнастике: видео успеха
Спортсмен показал третий результат в соревновании по опорному прыжку. Для Украины это первая медаль на ЧМ, которая проходит в Ливерпуле.
На днях в английском Ливерпуле проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике, пишет 24 канал. Участие в нем принимают и украинцы.
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Громкого успеха в воскресенье добился наш спортсмен Игорь Радивилов. Украинец стал третьим в соревнованиях по опорному прыжку, получив бронзовую медаль.
Игорь набрал 14,333 балла, а победителем стал армянин Артур Давтян с показателем 15,050. Для Украины это первая награда на чемпионате мира по спортивной гимнастике.
Результаты соревнования по опорному прыжку:
- Артур Давтян (Армения) – 15,050
- Карлос Адриэл Поквиз (Филиппины) – 14,950
- Игорь Радивилов (Украина) – 14,333
В общем, для Радивилова это четвертая награда на чемпионатах мира. До этого ему подчинились две серебряные медали и одна бронзовая. В последний раз Игорь брал медаль в 2019 году (третье место).
Видео прыжка Радивилова:
Ранее Богдан Колмаков добился успеха на чемпионате мира по паркуру. Именно украинец стал первым в истории чемпионом мира по паркуру на скорость.