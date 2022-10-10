В Киеве начался чемпионат Украины по гимнастике. 10 октября должен был состояться финальный день соревнований, однако из-за российской агрессии соревнования пришлось отложить.

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Как украинские спортсмены вместо соревнований прятались в укрытии.

Ангелина Радивилова, украинская тренер по спортивной гимнастике, рассказала о чемпионате Украины, который проходил во время ракетных обстрелов.

Так сегодня проходили наши финальные соревнования чемпионата Украины в подвале. А как у вас россияне? Вы тоже прячете своих спортсменов от ракет,

– написала тренер.

Соревнования ЧУ по спортивной гимнастике так и не состоялись: видео

Кстати говоря. В апреле у мужа Ангелины, гимнаста Игоря Радивилова, в Мариуполе умерли бабушка и дедушка.

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