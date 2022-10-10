В Киеве начался чемпионат Украины по гимнастике. 10 октября должен был состояться финальный день соревнований, однако из-за российской агрессии соревнования пришлось отложить.
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Как украинские спортсмены вместо соревнований прятались в укрытии.
Ангелина Радивилова, украинская тренер по спортивной гимнастике, рассказала о чемпионате Украины, который проходил во время ракетных обстрелов.
Так сегодня проходили наши финальные соревнования чемпионата Украины в подвале. А как у вас россияне? Вы тоже прячете своих спортсменов от ракет,
– написала тренер.
Соревнования ЧУ по спортивной гимнастике так и не состоялись: видео
Что известно о массовой ракетной атаке
- В результате ударов врага пострадала критическая инфраструктура. Под прицелом кафиров 10 октября оказались энергообъекты в разных уголках нашего государства, в частности, пострадали 14 областей Украины.
- Россия использовала 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из которых 13 - иранские "Шахид-136". Украинским подразделениям ПВО удалось уничтожить 56 целей