Цими днями в англійському Ліверпулі проходить чемпіонат світу зі спортивної гімнастики, пише 24 канал. Участь у ньому беруть і українці.

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Гучного успіху у неділю досяг наш спортсмен Ігор Радівілов. Українець став третім у змаганнях з опорного стрибку, здобувши бронзову медаль.

Ігор набрав 14,333 балів, а переможцем став вірменин Артур Давтян з показником 15,050. Для України це перша нагорода на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики.

Результати змагання з опорного стрибку:

Артур Давтян (Вірменія) – 15,050 Карлос Едріел Поквіз (Філіппіни) – 14,950 Ігор Радівілов (Україна) – 14,333

Загалом для Радівілова це четверта нагорода на чемпіонатах світу. До цього йому підкорились дві срібні медалі та одна бронзова. Востаннє Ігор брав медаль у 2019 році (третє місце).

Відео стрибка Радівілова:

Раніше Богдан Колмаков досяг успіху на чемпіонаті світу з паркуру. Саме українець став першим в історії чемпіоном світу з паркуру на швидкість.