Первый чемпионат мира по паркуру должен был состояться в 2020 году в японской Хиросиме. Но турнир перенесли из-за пандемии коронавируса. Соревнования провели только в 2022 году в Токио. И золотую награду здесь завоевал украинец Богдан Колмаков. Он был единственным представителем Украины и выступал в обеих дисциплинах – фристайле и скорости.

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Во фристайле Колмаков не сумел показать хороший результат, заняв 15 место в квалификации. Но в дисциплине скорость числился одним из фаворитов. Ведь именно Колмаков в 2022 году завоевал золотую награду в этой дисциплине на Всемирных играх. Эта награда стала исторической, ведь паркур только дебютировал на турнире, поэтому украинец стал первым чемпионом.

На чемпионате мира по паркуру в дисциплине скорость Колмаков в квалификации показал шестой результат со временем 27,73 секунды, а в полуфинале второй – 26,14 секунды. Его опередил итальянец Андреа Консолини.

Но уже в финале Колмаков опередил своего соперника, показав время 25,25 секунды, выиграв золотую награду.

После соревнований Колмаков заявил, что не планирует на этом останавливаться. Ведь хочет попасть на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Следует отметить, что чемпионат мира по паркуру впервые прошел под эгидой Международной федерации гимнастики.