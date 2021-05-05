У людей немає ні найменшого уявлення, що таке спортивна гімнастика

28-річний Радівілов заявив, що люди дізнаються про гімнастів тільки коли вони здобувають перемоги.

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"У людей немає ні найменшого уявлення, що таке спортивна гімнастика. Це ображає, чесно скажу. Ми виступаємо, і тільки якщо підіймається прапор країни, люди дізнаються, що є такий гімнаст", – сказав Ігор.

Разом з тим, Радівілов вважає, що з такою проблемою стикається не тільки спортивна гімнастика.

Хіба у нас показують по телебаченню боротьбу, плавання, веслування? Транслюють тільки футбол. Я нічого не маю проти футболістів, вони теж молодці, але увага до них неадекватно велика, а до решти видів спорту – нульова,

– зазначив спортсмен.

Чинний чемпіон Європи незадоволений, що ніхто не транслює гімнастику попри титанічні зусилля спортсменів.

"У гімнастиці люди сидять у залах по 6 – 7 годин на день, проробляють таку величезну роботу, але цього навіть не показують. Це неправильно. На жаль, немає зацікавленості до спортивної гімнастики від рекламних агентств і спонсорів. Могли б такий видовищний вид спорту як гімнастика більше висвітлювати і популяризувати", – резюмував Радівілов.

Досягнення Радівілова