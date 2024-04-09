Потеря узнал нового соперника: отменят ли анонсированный бой украинца против россиянина

Украинский боец UFC Игорь Потеря свой следующий поединок проведет в Рио-де Жанейро. Киевлянин в последний момент заменил представителя Узбекистана Махмуда Мурадова.

Украинец Игоря Потеря выйдет в октагон против бразильского бойца Мишеля Перейры. Поединок состоится 5 мая в рамках шоу UFC 301 в Рио-де-Жанейро.

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Потеря узнал соперника за месяц до поединка

Перейра должен был драться с узбекским бойцом Махмудом Мурадовым, но он выбыл из соревнований. Вместо представителя Узбекистана на бой выйдет Игорь Потеря. Об этом сообщил инсайдер Алекс Бегунин.

Украинец подтвердил появление нового соперника, сделав публикацию в сториз.

Потеря проведет бой против Перейры / twitter.com/AlexBehunin

Состоится ли бой против россиянина

Напомним, что ранее Потеря согласился на бой против россиянина Шарабутдина Магомедова. Их поединок должен был состояться 22 июня в Саудовской Аравии. Украинский боец пообещал все сделать, чтобы "потопить" россиянина. Однако пока неизвестно об отмене или переносе этого поединка.

Отметим, свой последний бой Потеря провел 11 февраля в Лас-Вегасе. Украинец одержал победу над поляком Робертом Брычеком единогласным решением судей.