Українець Ігоря Потєря вийде в октагон проти бразильського бійця Мішеля Перейри. Поєдинок відбудеться 5 травня в рамках шоу UFC 301 у Ріо-де-Жанейро.

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Потєря дізнався суперника за місяць до поєдинку

Перейра повинен був битися з узбецьким бійцем Махмудом Мурадовим, але він вибув зі змагань. Замість представника Узбекистану на бій вийде Ігор Потєря. Про це повідомив інсайдер Алекс Бегунін.

Українець підтвердив появу нового суперника, зробивши публікацію в сторіз.

Потєря проведе бій проти Перейри / twitter.com/AlexBehunin

Чи відбудеться бій проти росіянина

Нагадаємо, що раніше Потєря погодився на бій проти росіянина Шарабутдина Магомедова. Їхній поєдинок повинен був відбутися 22 червня в Саудівській Аравії. Український боєць пообіцяв все зробити, щоб "потопити" росіянина. Проте наразі невідомо про скасування чи перенесення цього поєдинку.

Зазначимо, свій останній бій Потєря провів 11 лютого у Лас-Вегасі. Українець здобув перемогу над поляком Робертом Бричеком одноголосним рішенням суддів.