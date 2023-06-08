Игорь Пластун стал чемпионом Болгарии в составе Лудогорца. Теперь украинец вместе со своей командой получит возможность попасть в Лигу чемпионов, пишет 24 Канал.

Достойно внимания "Они давали большие суммы, я купил первое авто": игрок сборной Украины о стимулах грандов в УПЛ

Зеленая гегемония

Интрига в чемпионате Болгарии продолжалась до последнего тура, поскольку за титул тамошнего первенства боролись Лудогорец и ЦСКА София, однако "орлы" были в выгодной позиции, поскольку имели преимущество в баллах, поэтому им хватало просто не споткнуться в последнем туре. Лудогорец же в свою очередь, с Пластуном в стартовом составе, победил Черно Море (0:1) и не дал возможности ЦСКА собственноручно вершить свою судьбу. Таким образом "орлы" закрыли все вопросы по чемпиону Болгарии и подняли трофей над головой.

Лудогорец оформил золотой требл в нынешней кампании, поскольку ранее клуб также победил в Кубке и Суперкубке Болгарии. Более того, "орлы" в 12-е стали чемпионами своей страны, к тому же эта серия продолжается с сезона 2011/2012, то есть подобный триумф еще и стал 12-м подряд. Больше титулов чемпионата Болгарии имеют только Левски (26) и ЦСКА София (31). Также данное достижение дает Лудогорцу возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов, где они пойдут по пути чемпионов.

Кстати говоря. В текущем сезоне "орлы" не смогли ярко засиять на еврокубковой арене, поскольку они вылетели в 1/16 Лиги конференций, в серии пенальти уступив Андерлехту.

Что касается Игоря Пластуна, то данный титул стал 8-м в составе Лудогорца (4 чемпионства, 3 Суперкубка и 1 Кубок). В текущем сезоне центральный защитник провел 42 матча по футболке "орлов" во всех турнирах, в которых ему удалось забить 1 гол.

Видео празднования игроков Лудогорца: