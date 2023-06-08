Ігор Пластун став чемпіоном Болгарії у складі Лудогорця. Тепер українець разом зі своєю командою отримає нагоду потрапити у Лігу чемпіонів, пише 24 Канал.

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Зелена гегемонія

Інтрига у чемпіонаті Болгарії тривала до останнього туру, оскільки за титул тамтешньої першості боролися Лудогорець та ЦСКА Софія, проте "орли" були у вигідній позиції, оскільки мали перевагу у балах, тому їм вистачало просто не спотикнутися в останньому турі. Лудогорець ж у свою чергу, з Пластуном у стартовому складі, переміг Черно Море (0:1) та не дав нагоди ЦСКА власноруч вершити власну долю. Таким чином "орли" закрили усі питання щодо чемпіона Болгарії та підняли трофей над головою.

Отож, Лудогорець оформив золотий требл у нинішній кампанії, оскільки раніше клуб також переміг у Кубку та Суперкубку Болгарії. Ба більше, "орли" в 12-е стали чемпіонами своєї країни, до того ж ця серія триває з сезону 2011/2012, тобто подібний тріумф ще й став 12-им поспіль. Більше титулів чемпіонату Болгарії мають лише Левскі (26) та ЦСКА Софія (31). Також даний здобуток дає Лудогорцю нагоду зіграти у кваліфікації до Ліги чемпіонів, де вони підуть по шляху чемпіонів.

До речі. В поточному сезоні "орли" не змогли яскраво засяяти на єврокубковій арені, оскільки вони вилетіли в 1/16 Ліги конференцій, у серії пенальті поступившись Андерлехту.

Щодо Ігоря Пластуна, то даний титул став 8-им у складі Лудогорця (4 чемпіонства, 3 Суперкубки та 1 Кубок). В поточному сезоні центральний захисник провів 42 матчі у футболці "орлів" у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 1 гол.

Відео святкування гравців Лудогорця:

Нагадаємо. Восени 2018-го року Пластуна викликали до лав національної команди. Того ж року Ігор дебютував в її складі, вийшовши на заміну замість травмованого Сергія Кривцова на 76-й хвилині заключної гри Ліга націй УЄФА проти збірної Словаччини. Загалом Пластун провів за збірну України 5 матчів.