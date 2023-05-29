"Они давали большие суммы, я купил первое авто": игрок сборной Украины о стимулах грандов в УПЛ

Игорь Пластун открыл занавес реалий украинского футбола. Защитник отметил, что в УПЛ деньги "крутились" очень серьезные.

Бывший игрок сборной Украины рассказал о Динамо и Шахтере, которые в свое время готовы были на все ради победы. Украинские гранды любили деньгами стимулировать команды.

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Игорь Пластун рассказал о периоде, когда как Динамо, так и Шахтер предлагали большие суммы за победу, или хотя бы ничью со своим извечным соперником (т.е. "горняки" подкупали оппонентов "бело-синих" и наоборот"). Центральный защитник привел к сведению 2010 -ый год, когда он еще выступал за киевский Оболонь.Тогда футболисты, почувствовавшие запах денег, показывали прекрасный футбол.Подкупленные игроки оказывали услугу заказчикам, а сами еще и выходили в плюс.

Тогда Шахтер и Динамо активно стимулировали соперников друг друга, потому что между этими командами шла очень ожесточенная борьба за чемпионство, и каждая осечка могла стоить "золота". На тех четырех матчах мы заработали очень большие деньги. Это были десятки тысяч долларов на одного игрока. Обыграв Динамо и Шахтер, я купил себе первый автомобиль – Peugeot RCZ,

– рассказал Пластун.

Стоит отметить, что в сезоне 2010/2011 Оболонь вытворяла что-то невероятное. Украинские гранды так стимулировали "пивоваров", что те набрали 10 очков в играх с Шахтером и Динамо.

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