Пловец Игорь Нимченко впервые стал призером Паралимпийских игр

Во Франции продолжаются летние Паралимпийские игры-2024. Третий день осени подарил Украине немалый запас медалей.

В вечерней сессии состоялось семь финальных заплывов с участием украинских параатлетов. В последнем из них соревновался Игорь Нимченко, пишет 24 Канал.

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Первая медаль в карьере пловца

Во время утренней сессии состоялась квалификация, в которой украинец показал лучшее время – 57.52 секунд. Ближайшего соперника Игорь опередил на 0.59. Поэтому Нимченко был среди главных фаворитов на награду в этой дисциплине.

В финальном заплыве украинский пловец после первых 50 метров был на первом месте, но в итоге финишировал вторым. На последних метрах дистанции Нимченко уступил итальянку Стефано Раймонди.

Игорь Нимченко впервые завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр.

Результат финала с участием Нимченко / скриншот с официального сайта Паралимпиады

Что известно об Игоре Нимченко