В настоящее время Ракицкий получает по контракту около 2,5 миллионов евро в год. Соглашение игрока с Зенитом рассчитано до лета 2022 года.

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Зенит пока не начал переговоры с игроком о новом соглашении. Скорее всего, к этому вопросу вернутся в январе.

Карьера Ракицкого в Зените