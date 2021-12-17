Вже без тренера

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Під керівництвом Ігоря Леонова Минай провів 9 матчів, у яких не знав смаку перемог – 4 мирові та 5 програшів.

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Минай подякував тренеру за роботу. Матч проти Колоса на виїзді став останнім для Леонова біля керма головного тренера. У тій грі Минай програв з рахунком 2:1.

Тепер минайці в активних пошуках нового головного наставника. Наступник Леонова прийде до керма, щоб витягувати команду з дна таблиці УПЛ.