Йовічевіч: Хороший тест для нас

Хорватський наставник Шахтаря відзначив клас та склад Роми, який складно порівняти з тим, який зараз є у донецькому клубі. Ігор Йовічевіч побачив, як позитивні, так і негативні моменти у грі своєї команди.

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Важкий матч. Якщо ми дивимось на результат, то це, звичайно, хороший тест для нас. Ми побачили кілька ситуацій, які йдуть нам на користь, а також кілька елементів, над якими нам треба працювати. Порівняти склади команд на цей момент дуже важко – і за бюджетом, і за рівнем футболістів,

– сказав тренер "гірників".

Перший тайм у грі проти Роми Йовічевіч заніс в актив футболістам Шахтаря. 30 хвилин його підопічні вдало виходили з-під пресингу суперника. Захист донеччан добре перекривав вільні зони та закрив Дибалу та Дзаніоло.

"Будемо працювати далі"

Однак не обійшлось без помилок, які стали ключовими у підсумковому результаті матчу. Такі помилки Рома не прощає опоненту.

Щодо другого тайму, то новий тренер Шахтаря відзначив комбінаційну гру, але не вистачало останнього удару у фінальній стадії атаки.

Рома – фізично потужна команда. Вони вигравали єдиноборства. І вони зовсім скоро починають чемпіонат. Це ще один маленький нюанс. Будемо працювати далі. Я вважаю, що матч піде в актив, попри результат. Результат не зіпсує мені настрій,

– розповів Йовічевіч.