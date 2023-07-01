Шахтер объявил об увольнении Игоря Йовичевича после успешного сезона
Источник:сайт Шахтера
Несмотря на серьезные кадровые изменения, донецкая команда достигла своих целей в первый год работы тренера. Впрочем, клуб решил подыскать нового специалиста.
Прошлый сезон получился успешным для донецкого Шахтера. Клуб потерял почти всех легионеров из-за войны, но смог все равно стать чемпионом УПЛ.
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Это достижение покорилось "горнякам" благодаря Игорю Йовичевичу, который прошлым летом пришел из Днепра-1. Впрочем, руководство клуба решило разойтись с хорватом, несмотря на успех.
Золото УПЛ не спасло
Официальный сайт дончан сообщил, что прекращает действие контракта с Игорем и его тренерским штабом. Год назад 49-летний хорват подписал соглашение с клубом на два года.
Ожидается, что новым наставником команды станет Патрик ван Леувен. С 2006 по 2013 год голландец уже работал в Шахтере в молодежной команде. Минувшим летом Патрик возглавил Зорю и привел луганчан к бронзовым медалям УПЛ.
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Чего добился Йовичевич
- За прошлый сезон Игр провел 40 матчей во главе Шахтера.
- Команда одержала 24 победы при 10 ничьих и шести поражениях.
- "Горняки" выиграли УПЛ и дошли до 1/8 финала Лиги Европы
- Ранее Йовичевич возглавлял Карпаты, словенский Целье, загребское Динамо и Днепр-1.
- С днепрянами Игр стал третьим в сезоне 2021-2022, который не был доигран из-за начала полномасштабной войны с Россией.