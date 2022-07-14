Игорь Йовичевич – главный тренер Шахтера
Источник:сайт Шахтера
Донецкий Шахтер 14 июля официально объявил о назначении Игоря Йовичевича. Специалист подписал контракт на 2 года.
Преемник Де Дзерби
Игорь Йовичевич стал 35-м в истории тренером донецкого клуба. Хорват заменил в тренерском кресле Роберто Де Дзерби, который на днях попрощался с командой.
Интересно узнать Шахтер определился с контрольными спаррингами во время подготовки к новому сезону
Хорватского специалиста, до этого назначения возглавлявшего Днепр-1, уже познакомили с футболистами. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин и спортивный директор Дарио Срна поздравили Йовичевича и вручили ему именную футболку "горняков".
Видео презентации Йовичевича
Игорь Йовичевич – тренер Шахтера / Фото донецкого клуба
Ранее сообщалось, что Йовичевичу нужно было заплатить клаусулу за досрочный разрыв контракта с Днепром-1. Однако вообще не сообщают ни одной такой информации.
Напомним, что Шахтер проведет тренировочное собрание в Нидерландах, где сыграет три спарринга. Одним из соперников будет чемпион этой страны Аякс.
Тренерская карьера Йовичевича в Украине
- 48-летний наставник имеет большой опыт работы с клубами УПЛ. Первой командой в Украине в его тренерской карьере стали Карпаты. Хорват поработал со "львами" с июня 2014 года до конца 2015 года.
- Дальше в его карьере был зарубежный опыт. После этого в сентябре 2020-го вернулся в Украину и возглавил Днепр-1.
- Под его руководством днепровский клуб провел 46 матчей.