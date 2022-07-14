Игорь Йовичевич – главный тренер Шахтера

Донецкий Шахтер 14 июля официально объявил о назначении Игоря Йовичевича. Специалист подписал контракт на 2 года.

Преемник Де Дзерби

Игорь Йовичевич стал 35-м в истории тренером донецкого клуба. Хорват заменил в тренерском кресле Роберто Де Дзерби, который на днях попрощался с командой.

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Хорватского специалиста, до этого назначения возглавлявшего Днепр-1, уже познакомили с футболистами. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин и спортивный директор Дарио Срна поздравили Йовичевича и вручили ему именную футболку "горняков".

Видео презентации Йовичевича



Игорь Йовичевич – тренер Шахтера / Фото донецкого клуба

Ранее сообщалось, что Йовичевичу нужно было заплатить клаусулу за досрочный разрыв контракта с Днепром-1. Однако вообще не сообщают ни одной такой информации.

Напомним, что Шахтер проведет тренировочное собрание в Нидерландах, где сыграет три спарринга. Одним из соперников будет чемпион этой страны Аякс.

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