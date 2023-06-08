Украинский футболист попрощался с командой в социальных сетях. 1 июля 2023 года Игорь Худобяк станет свободным агентом и может перебраться в другую команду, или повесить бутсы на гвоздь. Ведь 20 февраля полузащитнику исполнилось 38 лет.

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Минус еще один украинец на Кипре

Пока неизвестно, как дальше сложится футбольная карьера бывшего футболиста львовских Карпат.

Худобяк был единственным украинским игроком в составе кипрского Этникоса. В сезоне-2022/2023 уже бывший клуб украинца набрал 29 баллов в 15 турах и занял 3-е место во Втором дивизионе Кипра и вернулся в элиту.

Как Худобьяк играл за Этникос

За этот кипрский клуб украинец выступал с января 2019 года. Худобяк перешел из казахстанского Акжайика в статусе свободного агента.

В сезоне-2022/2023 Игорь отыграл за киприотов 26 поединков, забив у них всего один мяч.

Всего в футболке Этникоса Худобяк провел 119 матчей, в которых отличился 10 голами и 2 ассистами.

Своей игрой заслужил капитанскую повязку в Этникосе.

Напомним, что в свое время Худобьяк был лидером львовских Карпат и ездил в аренду в российский Ростов в сезоне-2013/2014.

Ранее стало известно, что другой кипрский клуб Омония отдала обратно в Динамо нападающего Артема Беседина. Команда оставалась недовольна провальным форвардом, игравшим на правах аренды до конца сезона-2022/2023.