Играл под руководством Реброва: экс-игрок сборной Украины и воспитанник Динамо вернулся в УПЛ

Полузащитник Игорь Харатин решил вернуться домой после пяти лет заграницей. Футболист трижды становился чемпионом Венгрии вместе с Ференцварошем.

Украинские клубы уже начали подготовку к новому сезону. Поскольку трансферный рынок открылся, команды уже пополняются новыми футболистами.

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Громким переходом отметился ковалевский Колос. Команда из Киевской области объявила о подписании контракта с полузащитником Игорем Харатиным.

Срок действия соглашения рассчитан на два года. В новой команде Харатин будет выступать под 21 номером. Таким образом 29-летний игрок впервые вернулся в УПЛ после отъезда заграницу в 2019 году.

Презентация Игоря Харатина:

Карьера Игоря Харатина

Игрок родился в Мукачево и является воспитанником Динамо, но в составе киевлян провел всего одну встречу. С 2016 по 2018 годы Харатин выступал за луганскую Зарю, после чего перебрался в Венгрию.

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Именно там Игорь пережил лучшие свои годы, выиграв с Ференцварошем три чемпионских титула под руководством Сергея Реброва. После ухода наставника Харатин перебрался в польскую Легию.

Но там дела не пошли – лишь 25 матчей и один гол за три сезона. Последние полгода Харатин провел в словацком ДАКе. Также на счету Игоря четыре матча за сборную Украины в 2020 году.