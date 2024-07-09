Українські клуби вже почали підготовку до нового сезону. Оскільки трансферний ринок відкрився, команди вже поповнюються новими футболістами.

До теми Призер УПЛ підписав нових гравців: один з них чемпіон світу

Новачок Колоса

Гучним переходом відзначився ковалівський Колос. Команда з Київської області оголосила про підписання контракту із півзахисником Ігорем Харатіним.

Термін дії угоди розрахований на два роки. У новій команді Харатін виступатиме під 21 номером. Таким чином 29-річний гравець вперше повернувся в УПЛ після від'їзду закордон у 2019 році.

Презентація Ігора Харатіна:

Кар'єра Ігора Харатіна

Гравець народився у Мукачевому та є вихованцем Динамо, але у складі киян провів всього одну зустріч. З 2016 по 2018 роки Харатін виступав за луганську Зорю, після чого перебрався до Угорщини.

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Саме там Ігор пережив найкращі свої роки, вигравши з Ференцварошем три чемпіонських титули під керівництвом Сергія Реброва. Після відходу наставника Харатін перебрався до польської Легії.

Але там справи не пішли – лише 25 матчів та один гол за три сезони. Останні півроку Харатін провів у словацькому ДАКу. Також на рахунку Ігора чотири матчі за збірну України у 2020 році.