"Редко говорит о футболе": Шевченко жертвует тренерской карьерой ради Украины

Андрей Шевченко активно участвует в помощи для Украины. С 24 февраля бывший тренер сборной ежедневно общается с иностранной прессой и напоминает миру о войне против России.

Цыганик: Разговоров о футболе почти нет

Андрей Шевченко не только раздает интервью, занимается гуманитарной помощью и предоставляет свои апартаменты украинским беженцам за границей, но и является первым послом платформы UNITED 24.

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Бывший тренер украинской сборной 24/7 делает все, чтобы ускорить победу Украины в войне над Россией. Журналист Игорь Цыганик рассказал о разговоре с Шевченко. По его словам, у Андрея Николаевича были определенные диалоги о возвращении в тренерское кресло. Но наставник сконцентрирован исключительно на социальной сфере и помощи Украине.

Я общаюсь с ним и могу точно сказать, что он сейчас сконцентрирован на социальной сфере и помощи Украине. Мы очень редко говорим о футболе. Говорим о ситуации на фронте, волонтерстве, разнообразных благотворительных фондах. Разговоров о футболе почти нет,

– рассказал журналист.

"Мы страдаем за покой Европы"

Шевченко является одним из тех, кто постоянно напоминает миру об ужасах в Украине. Его график работы в Англии просто безумный – включение, эфиры и благотворительные акции. Всем этим сейчас наполнена жизнь футбольного специалиста.

Он всюду соглашается и ездит. Говорит: "Для меня самое главное, чтобы ни у кого не угасала память об Украине. Чтобы все понимали – мы страдаем спокойствием Европы. У нас откровенный терроризм со стороны россиян,

– добавил комментатор.

Цыганик рассказал, что в разговоре затрагивалась тема Челси. Следует отметить, что после отставки Томаса Тухеля СМИ сватали Шевченко на должность главного тренера "аристократов".

"Немного поговорили о Челси. Там смена вектора после Абрамовича, пришли американцы. Но в целом о футболе последние пол года с Андреем Шевченко разговариваем крайне мало", – ответил Цыганик.

Ранее Шевченко выделил помощь Зинченко для Украины. Недавно Андрей Николаевич поиграл в футбол в разрушенном оккупантами Ирпене, а уже через несколько дней Владимир Зеленский наградил Шевченка отличием "Национальная легенда Украины"