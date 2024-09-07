Оставил "нейтральных" за бортом: Игорь Цветов завоевал второе "золото" Паралимпиады-2024

Состоялся мужской финал на 200 метров в классе T35 в предпоследний день Паралимпийских игр-2024. У Украины в этом забеге было двойное представительство.

Речь идет об опытном 30-летнем Игоре Цветове и 19-летнем Иване Тетюхине. Этот забег на 200 метров стал для обоих уже вторым стартом в Париже, пишет 24 Канал.

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Медальный забег для Украины

Цветов подошел к этому забегу в статусе паралимпийского чемпиона Парижа-2024 в беге на 100 метров в классе T35. Украинец проигнорировал совместное фото с "нейтральными" россиянами, которые заняли 2-е и 3-е места соответственно. Иван Тетюхин на этой дистанции финишировал шестым.

В финале на 200 метров приняли участие 9 легкоатлетов.

Игорь Цветов финишировал первым и завоевал еще одно личное "золото" Другой украинец Иван Тетюхин стал пятым.



Результаты забега / Скриншот с сайта Паралимпиады-2024

К слову. Для Цветова это уже вторая медаль Паралимпийских игр-2024.

Именно в легкой атлетике в Париже Украина завоевала уже аж 18 медалей.