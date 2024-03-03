Полузащитник сборной Украины во Франции забил шедевр, который спас команду от поражения: видео

В субботу, 2 марта, во Франции состоялись матчи 27 тура Лиги 2. В одном из поединков Родез на своем поле принимал Бордо.

Матч завершился вничью со счетом 2:2. Уже в компенсированное время гостей от поражения спас украинский полузащитник Даниил Игнатенко, пишет 24 Канал.

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Важный гол Игнатенка

Наш земляк в шестом матче подряд вышел в стартовом составе Бордо и стал спасителем своей команды. На 90+4 минуте он принял пас от Педро Диаса, обыграл одного соперника и красивым ударом в дальний угол вырвал для гостей ничью.

Смотрите видео гола Даниила Игнатенко

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Даниил Игнатенко провел 25 матчей за Бордо во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 ассист.

Что известно про Даниила Игнатенка

Воспитанник запорожского Металлурга

В Украине также играл за донецкий Шахтер, Мариуполь и Днепр-1

С января 2022 года выступает за Бордо, контракт с которым действует до конца сезона-2025/2026

За сборную Украины провел 6 матчей, в которых отметился 1 голом.

. Сейчас клуб украинского полузащитника занимает тринадцатое место в турнирной таблице Лиги 2 и на 6 очков отстает от пятой строчки, которая позволяет квалифицироваться в плей-офф за право подняться в элитный дивизион чемпионата Франции. Свой следующий поединок Бордо сыграет 9 марта в 20:00 против Кевилли Руан.